Hanno da poco smaltito i rispettivi infortuni ma Ivan Juric ha tutta l'intenzione di lanciarli titolari nella prossima partita del suo Torino, quella di venerdì contro il Genoa: parliamo di Dennis Praet e Andrea Belotti.



Il capitano granata in realtà è già rientrato nella gara di domenica contro il Napoli, subentrando nel secondo tempo ad Antonio Sanabria. Non ha ancora i 90 minuti nelle gambe ma Juric intende utilizzarlo sempre di più, permettendogli di mettere nuovi minuti nelle gambe. Discorso analogo per Praet.