Il grande sogno di Juric per rinforzare il centrocampo del suo Torino è Ilic, giocatore che conosce molto bene avendolo allenato al Verona. Il Verona ha aperto alla cessione ma la società granata dve fare attenzione alla forte concorrenza della Lazio.



Portare Ilic sotto la Mole non sarà affatto semplice, anche per via degli alti costi dell'operazione.