Il contratto che lega Ivan Juric al Torino scadrà il 30 giugno del 2023, il tecnico quindi dovrebbe restare in granata anche nella prossima stagione ma tra i tifosi serpeggia il timore che possa lasciare la squadra granata con un anno di anticipo.



L'allenatore granata quando è arrivato sperava in un progetto differente e in una crescita maggiore da parte della società, per questo non è da escludere che a fine campionato possa decidere di lasciare il Torino: tocca al presidente Urbano Cairo convincerlo a restare.