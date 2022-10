Ivan, allenatore del, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cittadella:"Quando hai una punta forte attacca più in profondità, quando non ce l'hai è più difficile e con la Juve abbiamo sofferto questo, non era la partita da affrontare senza punte come potevano essere altre. Non ne avevamo, Pellegri ha avuto dei problemi fisici, non si è allenato per dieci giorni prima del derby e spero che oggi per lui sia un nuovo inizio. Ha sofferto tanto, sta cercando un suo equilibrio psicofisico. Questa squadra deve essere umile, concentrata. Oggi hanno giocato molti giovani, non è stato facile ma la reazione è stata buona, ci siamo regalati la partita contro il Milan. Ora pensiamo a Udine, partita complicata"."Ha tutte le caratteristiche di un grandissimo portiere. L'anno scorso ha avuto delle difficoltà, capita quando non hai continuità, ha dei cali di concentrazione ma quando è sul pezzo diventa veramente un portiere forte. Sta facendo benissimo".“In questo momento penso che Adopo sia meglio, e che possa dare di più. Faccio sempre scelte tecniche, chi vedo meglio negli allenamenti sta davanti, fermo restando che non è una bocciatura, Ilkhan è un 2004 che secondo me ha talento, ma in questo momento Adopo lo vedo meglio. Se Ilkhan si è fermato? No, è un 2004. Però devo anche considerare le caratteristiche, noi siamo un po’ una squadra di nani. Oggi ho messo giocatori di maggior stazza appositamente per i calci piazzati. Ma quando giocano Djidji, Linetty, Lazaro, sono tutti molto piccoli. Adopo ha stazza, Ilkhan no, ed è un aspetto che conta, perché poi perdi anche partite in base a questo”.“Sono contento perché abbiamo fatto gol su piazzato. Noi facciamo fatica. Non abbiamo grandi battitori, solo un po’ Lazaro. Avere giocatori di stazza ti permette di difendere meglio ed essere più pericoloso dietro. Noi lì siamo carenti”.“Io spero di sì. Abbiamo Rodriguez e Djidji che secondo me sono fantastici in tante cose. Ma oggi abbiamo visto questi tre, che stanno facendo un po’ esperienza. E hanno margine di miglioramento. Questi tre ragazzi hanno una mentalità fantastica nel voler crescere, devono migliorare in forza e velocità, ma spero possano essere il futuro del Toro”.“Ricci è stato debilitato prima dall’infortunio e poi dalla febbre, ma è un ragazzo splendido che ritroverà la forma presto. Vojvoda ha fatto discretamente bene, può fare meglio”.“Singo involuto? Sono d’accordo, Aina sta facendo molto bene, forse stiamo vedendo il miglior Aina di sempre. Singo può fare molto meglio e ora deve riconquistarsi il posto“.