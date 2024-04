Torino, Juric: 'Ultimo derby? Ci stiamo giocando l'Europa, l'ambizione è obbligatoria. Qui c'è armonia'

Il tecnico delIvanha parlato a Dazn dopo il pareggio per 0-0 nel derby della Mole contro la Juventus nella 32esima giornata di campionato:"La squadra ha fatto un secondo tempo spettacolare, non ci è andata bene nelle ultime occasioni. Peccato. Penso che siamo una squadra leggerina, senza grande forza: Linetty, Ricci, Okereke, Lazaro... Quando ti manca un pezzo di qua e uno di là si sente la differenza con le grandi squadre".- "In questi tre anni abbiamo fatto benissimo, ma abbiamo perso tanti giocatori per via di prestiti secchi o di scadenze. Mandragora, Belotti, Miranchuk, Pobega... Li abbiamo sostituiti bene, ma ci manca quel pezzettino in più per arrivare più su".

- "Mi aspettavo più gol da esterni e centrocampisti, mancano un po' certe caratteristiche negli ultimi metri. Se ognuno di loro fa 3, 4, 5 gol le cose cambiano. Più che in attacco, i gol mancano lì. Io lo vedo che ci siamo, che da cinque mesi competiamo su grandi livelli, ma dispiace non poter fare di più. Spero che le cose si incastrino il prima possibile"."L'ho vissuto come sempre. C'è grande armonia tra tutti noi, volevamo vincere per i tifosi che non ci lasciano mai e che meritano il meglio. Ci manca un pezzettino, nelle prossime partite cercheremo di fare il massimo. Il Torino deve almeno giocare per l'Europa, l'ambizione non solo mia ma di tutti deve essere questa. Altrimenti non è accettabile. Sono stra-felice al Torino, voglio finire bene e poi valutare insieme alla dirigenza".