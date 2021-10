Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato così alla vigilia della sfida con il Napoli: "Già dal campionato scorso hanno alzato il livello, con Spalletti hanno sempre vinto. Hanno un equilibrio fantastico, se li attacchi alti sono velocissimi e se ti abbassi ti colpiscono con il palleggio. Serve una partita al top. Mi dispiace per le assenze, questa squadra ha bisogno di lavorare e conoscerci.​"​La prima settimana ha lavorato a parte ma calava il dolore, nella seconda parte ha iniziato gradualmente con il gruppo. Comincia ad essere disponibile, lui è un giocatore muscolare e fisico e ha bisogno di tempo per entrare in forma."Il belga prosegue il suo recupero, dovrebbe essere disponibile per la prossima partita: questa è l'idea. Linetty è disponibile"."​Deve ancora tornare, è una problematica.Rincon arriverà ancora più tardi. Sono cose che noi allenatori dobbiamo accettare, ma non siamo riusciti a preparare la partita. Vediamo se arrivano in tempo per l'allenamento di oggi, poi valutiamo"."Non so cosa rispondere, ne abbiamo già parlato l'ultima volta. Il mio pensiero è quello di dare sempre il massimo, lo avevo già detto.. Ognuno reagisce come vuole, l'importante è che la squadra faccia bene".