Vigilia di Torino-Juventus non proprio tranquilla per Massimiliano Allegri e i suoi. I bianconeri si avvicinano al derby con una serie di risultati che hanno allontanato Bonucci e compagni dal primo posto, compromesso il cammino in Champions League e creato parecchie frizioni. Anche le quote sulla stracittadina riflettono l’insicurezza che c’è nell’ambiente bianconero e sulla lavagna scommesse il segno 2 è molto alto a 2,50. Del resto, da settembre il bilancio è di due vittorie, due pareggi e cinque sconfitte tra Serie A e Champions League. Il valore della rosa juventina non può però essere messo in discussione e c’è comunque un vantaggio nei pronostici visto che il Torino (un punto e due gol segnati nelle ultime quattro di Serie A) è proposto vincente a 3,05. Torino - Juventus (sabato 15 ottobre alle 18:00) sarà quindi un derby carico di emotività e di speranza tra due squadre in cerca di riscatto, con il pareggio che non è da escludere a 3,20. Sempre sabato ma alle 15:00 il Monza cerca la quarta vittoria di fila in casa dell’Empoli, ma i toscani sono avanti a 2,55, contro il segno 2 per i brianzoli a 2,85. Alle 20:45 invece l’Atalanta è avanti a 1,67 con il Sassuolo. Domenica 16 ottobre nelle zone alte della classifica non dovrebbero fallire l’Inter, a 1,29 con la Salernitana, il Napoli, a 1,27 contro il Bologna, e il Milan, che a Verona cerca un successo per dimenticare il Chelsea con un segno 2 a 1,54. Nettamente più equilibrata Lazio-Udinese. La squadra di Sarri fatica un po’ in Europa ma in Serie A ha vinto le ultime quattro segnando 14 gol senza subirne, statistiche che in altri tempi avrebbero terrorizzato i friulani. I bianconeri di Sottil però sono la grande rivelazione della stagione e si presenteranno all’Olimpico con sei vittorie di fila interrotte dal recente pareggio con l’Atalanta. Per questo motivo non c’è una grandissima distanza tra il segno 1 a 2,20 e il 2 a 3,15. I posticipi del lunedì saranno Sampdoria-Roma e Lecce-Fiorentina: in entrambi i casi il segno 2 è l’opzione più probabile a 1,73 e a 2,08.