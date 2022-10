Un derby particolare, a cui entrambe le squadre arrivano nel pieno di un momento difficile. Quello della Juventus, però, è più evidente nelle valutazioni degli analisti. Per l'anticipo di domani contro il Torino, il «2» bianconero è fissato a quota 2,41, l'offerta più alta mai registrata dalle stagioni pre-Conte. Pesa la disfatta con il Maccabi in Champions, ma più in generale un bilancio esterno in questa stagione ancora di zero vittorie. All'Olimpico Grande Torino la squadra di Juric partirà comunque in salita (a 3,05), complice un digiuno di vittorie che va avanti ormai dal 4 settembre. A dividersi in modo ancora più equilibrato sono invece gli scommettitori: sui bianconeri è infatti andato solo il 39% delle preferenze, di poco avanti sul 31% dei granata e del 30% per la «X» (in quota a 3,15), centrata in due degli ultimi tre scontri diretti. Bassissimo il rendimento gol di entrambe le squadre: come emerge dal sito di statistiche Calcio.com, il Torino ha segnato una media di 0,5 reti nelle partite disputate in casa, ed è ancora più bassa quella della Juventus (0,25 per partita) per quelle giocate lontano dallo Stadium. La possibilità che la partita termini sullo 0-0 vale quindi 8,80, mentre un incontro con un solo gol realizzato pagherebbe 2,90. A caccia di una marcatura importantissima ci sarà ovviamente Vlahovic, decisivo contro il Torino quando ancora giocava con la Fiorentina: la sua rete è data a 2,75, con Milik a seguire a 3,25. Per i granata largo invece a Sanabria (4,00), con Vlasic a 5 volte la posta.