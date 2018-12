Ne scrive La Gazzetta dello Sport. L'afflusso al derby di Torino, questa sera, sarà difatti record: e ciò non fa dormire sonni tranquilli al questore Francesco Messina, che ha deciso di rinforzare il servizio d'ordine. Oltre 500 agenti della Polizia di Stato, in collaborazione con i Carabinieri e la Polizia Locale. Alle 17, i tifosi bianconeri partiranno dal piazzale Caio Mario: raggiungeranno lo stadio in corteo.