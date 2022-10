Torino e Juventus arrivano al derby forse nel peggior momento di forma possibile. I granata, con il gol nel finale valso il pari contro l’Empoli, sono riusciti a fermare una serie di tre sconfitte consecutive, mentre i bianconeri hanno perso le ultime due trasferte contro il Milan e Maccabi Haifa, che portano a sei le gare senza successi lontano dallo Stadium. Per i betting analyst partita sul filo dell’equilibrio ma con la Juventus favorita a 2,40 contro il 3,10 dei granata, a digiuno di vittorie nella stracittadina torinese da ben sette anni. La formazione di Allegri ha siglato finora solo un gol in trasferta in Serie A, su assist di Kostic a Firenze, con il serbo che spera di ripetersi servendo il passaggio decisivo al suo connazionale Vlahovic, offerto a 9 volte la posta, mentre il terzo centro stagionale del centravanti ex Fiorentina su punizione sale a 12. Occhi puntati anche su Nikola Vlasic, capocannoniere stagionale del Torino, all’esordio del derby: si gioca a 4,50 la rete del croato, quota che sale 9 in caso di prima marcatura.