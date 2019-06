Uno dei giocatori più promettenti della Primavera dell'Atalanta che si è da poco laureata campione d'Italia, battendo nella finale scudetto l'Inter, è Dejan Kulusevski. Non a caso Gian Piero Gasperini ha più volte fatto giocatore anche in serie A il trequartista classe 2000.



Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Kulusevski sarebbe finito nel mirino di Juventus e Torino. Le due società del capoluogo piemontese sarebbe pronte a dare vita a un vero e proprio derby di mercato per aggiudicarsi il giovane talento dell'Atalanta.