LE FORMAZIONI UFFICIALI

Un derby per ripartire, con punti pesanti in palio. Tfischio d’inizio alle ore 18, è la penultima partita del 29esimo turno di Serie A. I bianconeri, dopo la clamorosa sconfitta col Benevento, cercano un riscatto che cancelli anche i recenti eventi extra campo, con la cena a casa diche ha visto coinvolti ancheIl Toro vuole invertire una tendenza a dir poco negativa nei derby: i granata hanno vinto solo una delle ultime 29 partite di Serie A contro la Juve (2-1 nell'aprile 2015).chiede una reazione, vuole rabbia e voglia di rivincita. In attacco ci saranno, in mediana spazio acon. Nel Toro c’è invececon, in difesa spazio acon): completano il parziale 22 successi bianconeri e sei pareggi. La Juve ha trovato il gol in tutte le ultime 19 gare di Serie A contro il Toro. La Juventus ha perso l'ultima di campionato contro il Benevento: considerando le ultime 215 gare disputate dai bianconeri in Serie A, solo una volta hanno registrato due sconfitte consecutive, contro Cagliari e Roma nelle ultime due di Sarri.: tra le 23 squadre affrontate più di due volte nella massima serie, quella bianconera è l'unica contro cui non ha mai vinto un match di campionato (2N, 11P).: dal suo arrivo in bianconero, il portoghese ha tentato 72 calci di punizione, registrando una percentuale realizzativa del 1.4%.: (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Verdi, Vojvoda; Sanabria, Belotti.: (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo.