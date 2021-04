Jannik Sinner riscrive la storia del tennis italiano: l’altoatesino batte 5-7, 6-4, 6-4 Bautista Agut e raggiunge la finale del Master 1000 di Miami. E’ il secondo italiano a raggiungere la finale di un Master 1000 dopo Fabio Fognini, campione a Montecarlo due anni fa.



Una partita lottata in ogni parziale. Nel primo a Bautista basta uno sprint vincente nel finale. Poi, tra secondo e terzo, Sinner sale di colpi: va sotto 0-40 in un game al servizio ma lo ribalta a forza di vincenti. Va a rispondere in vantaggio 5-4 e strappa la battuta allo spagnolo, chiudendo 6-4 il secondo set. Nel terzo nuova partenza lanciata di Bautista, che brekka a 0 l’italiano nel terzo game. Sinner assorbe il momento difficile, resta attaccato alla partita e torna a galla con il controbreak che vale il 3-3. Poi non si volta più indietro, si esalta con rovesci potenti e precisi, sia incrociati che longilinea. Monta sopra Bautista con servizio e dritto. Si issa di nuovo sul 5-4 e, in risposta, gioca un game perfetto, vincente dopo vincente, per chiudere di nuovo 6-4.



“Ho cercato di muoverlo, di mischiare le carte. Questa è stata la chiave oggi”, il commento a caldo di Jannik. In finale, domenica, giocherà contro il vincitore della seconda semifinale (in programma questa notte all’1), uno tra il russo Andrey Rublev e il polacco Hubert Hurcacz. A fine torneo salirà almeno al numero 21 del mondo.