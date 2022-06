Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra i dirigenti del Torino e quelli della Juventus per trovare un accordo riguardo a Rolando Mandragora. Il centrocampista è di proprietà dei bianconeri ma non resterà alla corte di Massimiliano Allegri, i granata hanno un'opzione per il diritto di riscatto ma ritengono eccessiva la richiesta di 14 milioni della Juventus (nel caso fosse scattata la clausola per l'obbligo di riscatto al Torino sarebbero bastati 9 milioni per acquistare il giocatore) e il dt Davide Vagnati proverà a chiedere uno sconto.



Nel corso dell'incontro si parlerà anche del futuro di Marko Pjaca ma il Torino non sembra intenzionato a esercitare la clausola per il diritto di riscatto.