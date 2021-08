Il Torino è una delle squadre più attive in queste ultime ore di mercato. I granata cercano almeno un rinforzo per reparto: in difesa il turco Kabak dello Schalke (richiesto dal Norwich) in alternativa al brasiliano Becao dell'Udinese; a centrocampo occhi sul marocchino Amrabat della Fiorentina; sulla trequarti nel mirino il brasiliano Junior Messias del Crotone (oggi è previsto un nuovo incontro tra le dirigenze dei due club con i calabresi disposti ad abbassare la richiesta da 10 a 7 milioni di euro) e il belga Dennis Praet del Leicester.



Quest'ultimo arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Classe 1994 ex Sampdoria e Anderlecht, Praet ha già sostenuto le visite mediche e ora è pronto a firmare il contratto col Torino.