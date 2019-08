Nelle ultime ore il Torino ha accelerato la trattativa per portare François Kamano alla corte di Walter Mazzarri. L'eventuale arrivo dell'attaccante esterno del Bordeaux non escluderebbe però l'approdo anche di Simone Verdi: la trattativa con il Napoli sta infatti proseguendo.



L'idea del Torino è quella di riuscire ad acquistare entrambi gli attaccanti, considerato anche che Vincenzo Millico verrà prestato in serie B (Pisa, Spezia e Chievo Verona sono sulle sue tracce). Urbano Cairo è al lavoro per cercare un accordo con Aurelio De Laurentiis.