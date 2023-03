L’attaccante del Torino Yann Karamoh ha parlato della sfida al Bologna ai microfoni di Dazn tornando anche sul derby perso:



“Abbiamo giocato bene nel primo tempo del derby, ma dovevamo rimanere nella partita fino alla fine. Ora dobbiamo dimenticare quella sfida e dobbiamo pensare a oggi perché abbiamo l’opportunità di fare tre punti anche se di fronte abbiamo una buona squadra”.



Poi a Sky: "Cos'è cambiato in me? Adesso gioco di più e faccio gol, mi sono sentito bene già dopo la partita contro l'Udinese. Dobbiamo continuare così. Juric? Mi chiede di attaccare la profondità, aiutare la squadra in fase difensiva e fare di più nell'uno contro uno".