Yann Karamoh è stato l'ultimo acquisto del Torino nella sessione estiva di calciomercato, l'attaccante francese ha firmato un contratto per una sola stagione ma con opzione di rinnovo per altre due.



Pian piano Karamoh sta guadagnando posizioni nelle gerarchie di Ivan Juric e le possibilità che a fine anno posso prolungare il contratto sono in continuo aumento.