L'attaccante del Torino Yann Karamoh ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Bologna:



"Nemmeno ho capito il mio gol, è stato importante come quello contro l'Udinese. Dobbiamo continuare così e rimanere concentrati sull'obiettivo, che è arrivare più in alto possibile. Se vado da solo e vedo che nessuno mi segue, ho imparato ad aspettare i miei compagni per giocare".