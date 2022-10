Yann Karamoh è stato l'ultimo acquisto del Torino nella sessione estiva di calciomercato, l'attaccante francese è arrivato dal Parma proprio a pochi minuti dalla chiusura del calciomercato. Dopo alcune settimane di duro lavoro al Filadelfia, per allinearsi ai compagni dal punto di vista della condizione fisica, ora il numero 7 sta scalando posizioni nelle gerarchie di Ivan Juric.



Non è un caso che nelle ultime settimane Juric lo abbia sempre impiegato, seppur a partita in corso: Karamoh ha ora superato Seck nelle gerarchie del Torino.