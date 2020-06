Prosegue il corteggiamento del Torino nei confronti di Rade Krunic: il calciatore bosniaco è stato individuato come la mezzala di qualità necessaria per aumentare il tasso tecnico della squadra granata.



Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, l'operazione potrebbe andare a buon termine: il Milan sarebbe infatti disposto a cedere il giocatore per 8 milioni di euro, la stessa cifra pagata per acquistare il giocatore un anno fa dall'Empoli. Una cifra che è alla portata del Torino.