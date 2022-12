Josip Juranovic è uno dei grandi obiettivi di mercato del Torino in vista del mercato di gennaio. Il terzino del Celtic piace a Ivan Juric ed è stato osservato da vicino anche dal dt Davide Vagnati durante il Mondiale in Qatar: portarlo sotto la Mole è però molto complicato.



Le ottime prestazioni fornite proprio nella Coppa del Mondo con la propria nazionale hanno infatti fatto sì che su Juranovic abbiano posato i propri occhi diverse squadre in tutta Europa.