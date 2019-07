Simone Verdi è uno dei grandi obiettivo del Torino in questa sessione di mercato. Il presidente Urbano Cairo vuole riportare l'attaccante esterno sotto la Mole per regalare un tridente offensivo di primissimo livello a Walter Mazzarri (che sarebbe composto dall'attaccante del Napoli, da Andrea Belotti e da Iago Falque).



La trattativa tra il Torino e il Napoli, nonostante la volontà dei granata di chiudere in fretta l'affare, sembra però destinata a durare ancora a lungo. "​L’interesse del Torino per Verdi è reale, tuttavia non si può parlare di trattativa conclusa. I tempi sono lunghi” ha dichiarato il procuratore a Ok Calciomercato.