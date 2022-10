Tra gli spettatori di Torino-Milan c'era anche il procuratore di Mergim Vojvoda: il terzino kosovaro non ha giocato ed è rimasto in panchina per tutta la partita ma l'agente ha avuto modo di parlare del prolungamento del contratto con Urbano Cairo e Davide Vagnati.



Il rinnovo non è una priorità, visto che ha come scadenza di contratto il 2024, ma il Torino vuole arrivare a un accordo al più presto.