Le squadre interessate a Sofyan Amrabat stanno man mano aumentando, sopratutto fuori dai confini dell'Italia: il Torino non ha però mollato la pista che porta al centrocampista della Fiorentina, che tornerebbe volentieri a lavorare con Ivan Juric, l'allenatore che lo aveva valorizzato al Verona.



Ora Amrabat è impegnato con il suo Marocco nella Coppa d'Africa ma a fine gennaio, quando il torneo per nazionali starà volgendo al termine, i dirigenti di Torino e Fiorentina si incontreranno nuovamente per parlare proprio del futuro del mediano.