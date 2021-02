Ancora niente allenamenti per il Torino, l'Asl non ha infatti ancora dato l'autorizzazione a riprendere il lavoro al Filadelfia e non lo farà fino a quando l'intero gruppo squadra non avrà due tamponi negativi consecutivi.



"Il Torino Football Club comunica che, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, anche oggi la squadra non sosterrà alcuna sessione di allenamento. Per tutto il gruppo squadra previsti in data odierna nuovi controlli con il tampone molecolare".