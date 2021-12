Sofyan Amrabat è un vecchio pallino di Ivan Juric che lo ha fatto emergere durante la sua esperienza al Verona. L'allenatore croato vorrebbe ora tornare ad allenare il centrocampista al Torino e lo ha indicato come possibile rinforzo al presidente Urbano Cairo.



La scorsa estate la trattativa tra il Torino e la Fiorentina non era stata portata a termine per via della mancata cessione di Tomas Rincon, ora però il dt granata Davide Vagnati è tornato a imbastire i discorsi per il possibile trasferimento del centrocampista. Prima però dovrà definire le cessioni di Daniele Baselli (che piace al Genoa e al Cagliari) e di Tomas Rincon (nel mirino dell'Internacional di Porto Alegre).