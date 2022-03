In un'intervista rilasciata a Il Mattino, l'ex direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, ha parlato della sua esperienza in granata:



"Il miracolo vero lo ha fatto Nicola l'anno scorso, salvandolo nella situazione in cui lo trovò. Per il Toro poi è stato un affare prendere Juric. Sta cercando di dare la propria mentalità ma non è semplice. Io ho impiegato dieci anni per portare il club a un livello diverso dall'autogestione; negli ultimi 5-6 anni non solo producemmo 200 milioni di plusvalenze ma arrivammo in Europa League, partendo dalla B con un blocco di italiani a cui unire stranieri che avrebbero portato un plus, come poi successe".