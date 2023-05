Un gol che chiude la partita e apre un parapiglia. Lo firma Pietro Pellegri che torna alla rete ai danni della Sampdoria e sancisce il 2-0 finale con cui il Torino espugna Marassi. La sua esultanza però ha fatto scattare una sorta di caccia all’uomo terminata con un’espulsione per Amione e momenti di grande tensione in campo.



IL GESTO - L’attaccante ha approfittato di una dormita della difesa avversaria e si è involato su suggerimento di Vojvoda. A tu per tu con Ravaglia, l’ex Genoa l’ha scartato e ha depositato in rete. La gioia però si è subito trasformata in sfottò. Pellegri si è diretto sotto la gradinata Sud e ha esultato mimando il gesto “delle orecchie”. La cosa non è piaciuta ai giocatori e ai tifosi della Samp. Tutta la panchina blucerchiata si è riversata in campo furibonda e quelli presenti in campo tra gli uomini di Stankovic hanno cercato di farsi giustizia da soli. Il giocatore ha provocato così l’espulsione di Amione, tra i più vivaci nel parapiglia finale. Da segnalare anche un abbraccio tra Juric e Stankovic nel tentativo di placare gli animi.