Squadra e tifosi uniti nelle difficoltà. Il prepartita di Samp-Torino regala una delle immagini dell’anno: Stankovic, Quagliarella e tutti la rosa blucerchiata sotto alla Gradinata Sud a cantare e intonare cori in simbiosi con i tifosi.



CONTESTAZIONE - Non solo per la salvezza, i doriani lottano per tenere in vita una società in ambasce economiche e contestano l’operato della vecchia dirigenza e di Ferrero. Il coro più intonato da giocatori e supporter d’altronde parla forte e chiaro: ‘Giù le mani dalla Sampdoria”. Un mantra, un simbolo della contestazione divenuto un tormento e un grido che tutti gli appassionati di calcio si augurano non cada nel vuoto.