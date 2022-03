Ronaldo Mandragora è uno dei giocatori per i quali il Torino sta valutando il riscatto a fine stagione. Arrivato in prestito con obbligo a determinate condizioni dall'Udinese, il club sta pensando di prenderlo a titolo definitivo anche se non dovesse scattare l'obbligo. Lo fa sapere Tuttosport, secondo il quale il giocatore potrebbe firmare un contratto di cinque anni, fino al 2027.