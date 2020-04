Da diversi mesi il direttore sportivo del Torino, Massimo Bava, è al lavoro per cercare volti nuovi da portare alla corte di Moreno Longo. L'identikit dei calciatori che il dirigente granata sta cercando è chiaro: giovani, di talento, con ampi margini di miglioramento, che si stanno mettendo in luce nei campionato minori.



Per questo motivo Bava e i suoi osservatori stanno scandagliando la serie B, ma anche i campionati sudamericani e europei alla caccia di possibili rinforzi da portare, al minor costo possibili, a Torino.