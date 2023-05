Appare sempre meno probabile che il Torino possa decidere di esercitare la clausola per il riscatto di Valentino Lazaro. Il terzino austriaco negli ultimi mesi non è mai riuscito a esprimersi con continuità a causa di alcuni infortuni e ha ora terminato in anticipo la stagione.



Lazaro è arrivato la scorsa estate al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro: sembra ora improbabile che la società granata possa esercitare tale clausola.