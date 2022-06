Per acquistare Gleison Bremer potrebbero non bastare 30-35 milioni. Oltre a Inter e Milan, sul difensore del Torino ha posato i propri occhi anche il Tottenham di Antonio Conte e proprio l'interesse del club inglese sta ora facendo lievitare il prezzo del giocatore.



Urbano Cairo sperava di riuscire a innescare una vera e propria asta per il giocatore e ora sta riuscendo nell'obiettivo. La cessione di Bremer servirà per finanziare gran parte del mercato in entrata del Torino.