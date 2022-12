Manca ancora oltre metà campionato e al momento il Torino occupa la nona posizione in classifica con 21 punti, sei in meno rispetto ad Atalanta e Roma che sono attualmente sesta e settima della classifica.



Nello spogliatoio granata si crede però in una possibile rimontare sulle squadre davanti in classifica per raggiungere l'obiettivo del settimo posto, che varrebbe la qualificazione a una coppa Europa: è questo il sogno del Torino per il campionato in corso.