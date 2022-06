L'inserimento della Fiorentina nella trattativa per Rolando Mandragora ha spaventato il Torino. La società granata ora teme seriamente di perdere definitivamente il centrocampista e per questo tra oggi e domani tenterà l'ultima mossa per convincere la Juventus ad accettare la proposta: l'idea del Torino è quella di proporre un prestito con obbligo di riscatto a cifre vicine a quelle offerte dal club viola.



Mandragora ha già fatto sapere che resterebbe volentieri al Toro e la società granata spera che la volontà del giocatore possa fare la differenza.