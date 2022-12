Brian Bayeye è uno dei giocatori del Torino destinati alla cessione nel mercato di gennaio. Non subito però: gli infortuni di Ola Aina e Wilfried Singo hanno infatti al momento bloccato la partenza del terzino francese.



Ivan Juric in questo momento ha gli uomini contati sulle fasce (oltre al numero 2 sono a disposizione i soli Mergim Vojvoda e Valentino Lazaro) e per questo non vuole perdere Bayeye prima di aver recuperato a pieno almeno uno tra Aina e Singo.