Il prestito di Vitalie Damascan al ​RKC Waalwijk non sta andando come il Torino e lo stesso calciatore si auguravano. Dopo un buon inizio di stagione nell'Eredivise, il centravanti moldavo da diversi mesi è sceso nelle gerarchie e ha perso la maglia da titolare.



Da novembre in poi Damascan è stato utilizzato solamente per qualche spezzone di partita. Le possibilità che il club olandese a fine stagione avanzi un'offerta per l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante, come il Torino vorrebbe, sono sempre di meno.