Il terzino sinistro Ola Aina non rinnoverà il contratto col Torino in scadenza a giugno. La volontà del laterale anglo/nigeriano, scrive Torinogranata, è quella di tornare a giocare in Premier League. Cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, Aina prima di trasferirsi in Piemonte ha vestito la maglia del Fulham.