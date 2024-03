Torino, la decisione su Bellanova per il Monza

Dopo l'amichevole di domenica tra l'Italia e l'Ecuador, le condizioni diavevano messo leggermente in allarmee tutto l'ambiente. Fortunatamente, il fastidio al pube accusato dal terzino non si è rivelato essere grave e, sabato pomeriggio contro il Monza (vero e proprio scontro diretto per l'Europa) ci sarà.In questi giorni le condizioni di Bellanova sono state monitorate con grande attenzione dallo staff medico granata ma il terzino ha potuto allenarsi senza problemi e, per questo motivo, Juric lo schiererà titolare sulla fascia destra.

Bellanova è uno dei calciatori del Torino più in forma degli ultimi mesi e il tecnico granata è ben felice di poter contare su di lui anche per la partita contro il Monza. Anche perché con i suoi assist il numero 19 negli ultimi mesi ha messo lo zampino in molti gol del Torino e ha dimostrato un'ottima intesa anche con Duvan Zapata, il giocatore che più di tutti ha beneficiato dei cross dalla destra dell'ex Inter.