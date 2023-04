Contro la Lazio, una settimana fa, Pietro Pellegri non era neanche in panchina: l'attaccante era stato infatti prestato alla Primavera di Scurto per la partita contro il Lecce.



Domani sera, invece, per Torino-Atalanta Pellegri tornerà nell'elenco dei convocati: lo ha annunciato lo stesso Ivan Juric in conferenza stampa. "La partita giocata contro la Primavera gli ha fatto bene, questa settimana si è allenato bene con noi e domani ci sarà", ha spiegato il tecnico.