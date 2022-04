Ivan Juric per la partita di domani contro l'Empoli rischia di dover fare a meno di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano ha accusato un problema alla caviglia negli ultimi giorni e solamente dopo il test di domani mattina verrà deciso se giocherà o no.



Se Bremer non ce la dovesse fare, a sostituirlo dovrebbe essere David Zima, con Koffi Djidji e Ricardo Rodriguez che invece agiranno ai suoi lati. Tra i pali potrebbe invece tornare Etrit Berisha.