Gleison Bremer potrebbe essere costretto a saltare la partita di domani pomeriggio del suo Torino contro l'Empoli. Il difensore brasiliano negli ultimi giorni ha accusato un problema alla caviglia: sarà decisivo il test che effettuerà domani mattina per capire se giocherà oppure no.



Se non ce la dovesse fare a recuperare, a guidare la difesa a tre del Torino sarà David Zima (in vantaggio nel ballottaggio con Alessandro Buongiorno), con Koffi Djidji e Ricardo Rodriguez che agiranno ai due lati.