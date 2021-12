Il girone di andata è concluso e, essendo arrivati a metà campionato, è tempo dei primi bilanci. Il Torino è all'11' posto in classifica ma il dato che sorprende in positivo è un altro: quella granata è la quarta migliore difesa dell'intera serie A, un rendimenti addirittura da Champions per la retroguardia.



Sono soltanto 19 i gol subiti, solamente Napoli, Inter e Juventus ne hanno finora incassati meno.