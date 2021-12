Daniele Baselli è uno dei calciatori che lascerà il Torino nella sessione invernale di calciomercato, sulle sue tracce ci sono il Cagliari (che vorrebbe chiudere l'affare in tempi brevi) e il Genoa.



Il Torino vorrebbe cedere Baselli a titolo definitivo, anche perché il giocatore è in scadenza di contratto, ma si sta valutando anche l'ipotesi di prolungargli di un anno il contratto per poterlo vendere con la formula del prestito con obbligo di riscatto.