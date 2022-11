Il ritorno di Dennis Praet al Torino è sempre più probabile: da tempo il dt Davide Vagnati è al lavoro con il Leicester e con l'entourage del giocatore per trovare un accordo in vista del mercato di gennaio.



La formula con cui si potrebbe chiudere l'operazione è quella del prestito con diritto di riscatto o, in alternativa, con un obbligo di riscatto a cifre però inferiori rispetto a quelle della scorsa estate.