L'allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Salernitana, soffermandosi sul difficile momento della squadra: "Abbiamo avuto delle problematiche, ma in queste otto partite abbiamo preso sei pali, subito quattro errori arbitrali e tre reti negli ultimi minuti. C'è da migliorare ancora tanto, ma il calcio a volte è così. Per una squadra media queste cose spostano gli equilibri. C'è stato poco di molto negativo, ma i risultati sono questi. Non vedo neanche un calo dei giocatori, la vedo più così".



Sulla scelta del portiere titolare: "Milinkovic-Savic ha fatto bene per tanto tempo, poi ha avuto un calo. Giocherà ancora Berisha".



Su Belotti: "In casa gioca un certo tipo di partite e in trasferta è inesistente. Io mi aspetto un atteggiamento diverso anche nelle trasferte. Per il Gallo l'eliminazione della Nazionale è una brutta botta. Lo aspetto sul campo, fa prestazioni eccellenti ma anche molto negative. Se sta come contro l'Inter è un top player, il problema è che in trasferta spesso non c'è. Voglio nove partite ad alti livelli, per il contratto si vedrà dopo".



Il tecnico granata ha concluso il suo intervento con una frecciata nei confronti di Ola Aina: "Da quando è tornato dalla Coppa d'Africa non si allena bene. Abbiamo fatto un lavoro con lui durante l'andata, aveva giocato una partita strepitosa contro l'Inter, poi non si è più allenato come prima".