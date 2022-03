Le possibilità che Thomas Strakosha nella prossima stagione possa difendere la porta del Torino sono sempre di meno. La società granata è sì alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione ma Ivan Juric ha indicato altri giocatori come suoi preferiti per il ruolo come Alex Meret e Alessio Cragno.



I discorsi con Strakosha non sono ancora chiusi ma la trattativa con il portiere della Lazio potrà decollare solamente nel caso in cui tramontassero quelle per gli altri estremi difensori.