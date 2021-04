L'ultima volta che i tifosi del Torino si sono radunati al Filadelfia è stata lo scorso dicembre, dopo il derby perso contro la Juventus: in quel caso la manifestazione era nata per contestare la squadra e il presidente Urbano Cairo. Stavolta, invece, i tifosi si ritroveranno per incitare Belotti e compagni, impegnati nella lotta per non retrocedere in serie B.



"La Maratona invita tutti i tifosi del Toro domenica 2 maggio 2021 di fronte ai cancelli del Filadelfia, in via Spano, alle ore 15.00 per caricare la squadra in vista della partita di lunedì contro il Parma" recita il comunicato che ha iniziato a girare sui social network.