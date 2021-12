Anche il Torino sarà rappresentato nella Coppa d'Africa: la Nigeria ha infatti convocato il terzino Ola Aina. Il numero 34 granata sarà l'unico calciatore della squadra di Ivan Juric a giocare nel torneo per nazionali africano, visto che (a sorpresa) Wilfried Singo non è stato convocato dalla Costa d'Avorio.



Aina non sarà quindi a disposizione del Torino per circa tutto il mese di gennaio e salterà almeno quattro partite: quelle con Atalanta, Fiorentina, Sampdoria e Sassuolo.